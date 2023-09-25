В Кремле обеспокоены ситуацией в Косово и следят за ее развитием

Москва следит за ситуацией на севере Косово и Метохии, которая представляется напряженной. Об этом 25 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, в регионе наблюдается традиционно предвзятое отношение к сербам.

«Ситуация действительно там весьма и весьма напряженная и потенциально опасная. Мы очень внимательно за ней следим», — заметил Песков.

Он добавил, что не владеет деталями по инциденту с проникновением вооруженных людей в Баньский монастырь Сербской православной церкви. При этом он подчеркнул, что новый виток обострения конфликта произошел на фоне провокаций в отношении сербов.

«Но то, что в отношении сербов очень часто организуются разные провокации, это не секрет ни для кого. И, конечно, на фоне этих провокаций всегда возникает шумиха», — сказал представитель Кремля.

Накануне портал RTS сообщил, что неизвестные вооруженные люди проникли в Баньский монастырь Сербской православной церкви, находящийся недалеко от Звечана и Косовской Митровицы в Северном Косово, на бронетехнике и разрушили запертые ворота. Полиция ликвидировала одного из ворвавшихся в монастырь. Как отметили в органах, нападавшие используют различные частные помещения для передвижения, укрытия и занятия позиций для стрельбы.

Позднее в этот день стало известно, что полиция самопровозглашенной Республики Косово в ходе операции ликвидировала еще двух нападавших, помимо этого, четверо подозреваемых задержаны.

Днем 24 сентября контингент НАТО в Косово (KFOR) заявил о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия никогда не признает независимость Косово. Он добавил, что в ходе операции косовской полиции были убиты три серба.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось 26 мая, когда полиция окружила объекты в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате более 50 человек пострадали.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе РФ.