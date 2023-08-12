Жители Нигера устроили акцию протеста рядом с военной базой Франции

Местное население Ниамея, столицы Нигера, устроило масштабную протестную акцию у военной базы Франции. Митинг посвящен несогласию местных жителей со стремлением европейской державы вмешаться во внутренние дела африканского государства. Об этом 12 августа сообщает корреспондент «Известий» Исмаил Мусса.

По словам одного из демонстрантов, нигерцы выступают за «Национальный совет по защите отечества» ― так называется орган власти, учрежденный мятежниками, которые свергли прежнее правительство.

Участник митинга отметил, что Франции придется жестоко расправиться с гражданским населением, если европейские политики примут решение устроить интервенцию. Население Нигера против так называемой марионеточной войны, которую навязывает Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) .

«Нам нужно, чтобы американские и французские военные базы покинули страну, вот и всё. Мы устали от них. Нам нужна Россия и любая другая держава, которая может нам помочь», ― сказал один из демонстрантов.

Ранее, 10 августа, мятежники в Нигере заявили, что убьют смещенного президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции в страну для восстановления его власти.

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 8 августа посетила Нигер и встретилась с генералом Муссой Салау Барму, самопровозглашенным главой обороны, и тремя полковниками, поддерживающими его.

Базум 3 августа обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен призвал мятежников освободить президента и его семью.

Между тем Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) 30 июля на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны Базума к власти. В свою очередь, в ЕС заявили о поддержке любых действий ЭКОВАС в отношении Нигера.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.