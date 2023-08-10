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Мятежники пригрозили убить президента Нигера в случае интервенции

AP: мятежники в Нигере пригрозили убить Базума в случае интервенции
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Фото: REUTERS/Thierry Gouegnon
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Мятежники в Нигере заявили, что убьют смещенного президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции в страну для восстановления его власти. Об этом 10 августа сообщили Associated Press (AP) со ссылкой на западных чиновников.

«Хунта Нигера заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют отстраненного президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить его власть», — говорится в публикации.

Как сказано в материале, данную информацию мятежники якобы сообщили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд во время ее визита в страну, который состоялся несколько дней назад.

Официальный представитель США, который предпочел остаться анонимным, подтвердил это, отмечает издание.

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Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 8 августа посетила Нигер и встретилась с генералом Муссой Салау Барму, самопровозглашенным главой обороны, и тремя полковниками, поддерживающими его.

Базум 3 августа обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен призвал мятежников освободить президента и его семью.

Между тем экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) 30 июля на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны Базума к власти. В свою очередь, в ЕС заявили о поддержке любых действий ЭКОВАС в отношении Нигера.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

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