В ЕС заявили о поддержке любых действий ЭКОВАС в отношении Нигера

Европейский союз (ЕС) поддержит любые действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера. Об этом 8 августа заявил пресс-секретарь главы европейской дипломатии Петер Стано.

«Мы верим, что в ближайшие два дня еще есть пространство для переговоров, — до саммита ЭКОВАС, которое является главной структурой для дальнейших действий в данной ситуации. Евросоюз полностью поддержит все решения ЭКОВАС», — заявил он журналистам на брифинге.

По его словам, если позволить перевороту в Нигере продолжаться, то никаких позитивных последствий не будет.

6 августа газета The Wall Street Journal написала, что ЭКОВАС пока не готово к введению войск в Нигер, несмотря на окончание срока, данного мятежникам на восстановление конституционного порядка и возвращение свергнутого президента страны Мохамеда Базума к власти.

Незадолго до этого Национальный совет спасения родины, который является правящим органом мятежников Нигера, заявил, что иностранное государство готовит агрессию против африканской страны. Однако не уточняется, какое именно государство может готовить нападение. Также мятежники объявили о закрытии воздушного пространства.

Базум 3 августа обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. По его словам, переворот будет иметь «разрушительные последствия» для Нигера, окружающего региона и всего мира.

ЭКОВАС 30 июля на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут Базума к власти.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.