Госсекретарь США призвал мятежников Нигера освободить президента и его семью

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал захвативших власть мятежников Нигера освободить президента Мохамедом Базумом и его семью. Об этом в среду, 9 августа, говорится в сообщении политика в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Поговорил с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного решения нынешнего конституционного кризиса. Соединенные Штаты повторяют наш призыв к немедленному освобождению его и его семьи», — говорится в сообщении политика.

Ранее, 8 августа, замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетила Нигер и встретилась с лидерами захвативших власть мятежников. По словам Нуланд, она встретилась с генералом Муссой Салау Барму, самопровозглашенным главой обороны, и тремя полковниками, поддерживающими его.

До этого, 7 августа, мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о назначении 58-летнего экономиста и бывшего министра финансов Али Махамана Ламина Зейна премьер-министром.

Накануне президент Алжира Абдельмаджид Теббун сказал, что страна выступает против возможного военного вмешательства в конфликт на территории Нигера.

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров заявил о непродуктивности вмешательства в дела Нигера извне.

ЭКОВАС 30 июля на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны к власти.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.