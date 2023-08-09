Реклама
Прямой эфир
Мир
Госсекретарь США призвал мятежников Нигера освободить президента и его семью
Мир
Египет закупил у России 235 тыс. тонн пшеницы
Мир
Сенатор США назвал правительство Украины «командой младших школьников»
Общество
В России может появиться маркировка фермерской продукции
Мир
NYT указала на уход ОАЭ из-под влияния США ради сотрудничества с РФ и КНР
Мир
Полянский обвинил Киев в отказе помогать лишившимся ребенка в Швейцарии украинцам
Общество
Путешествия на Чукотку в следующем году подешевеют на 50 тыс. рублей
Мир
В Великобритании заявили о недовольстве компаний антироссийскими санкциями
Общество
В МЧС рассказали об очистке от боеприпасов времен ВОВ севастопольской бухты Гильзовая
Общество
Вильфанд предупредил о возможных наводнениях в Приморье из-за дождей
Общество
В России оборудуют дворы для реабилитации инвалидов
Мир
Посол РФ заявил о попытках США уйти от ответственности за зерновую сделку
Экономика
ЦБ может начать публиковать содержание обсуждений решений по ставке
Сюжет:

Госсекретарь США призвал мятежников Нигера освободить президента и его семью

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Irmantas Gelunas
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал захвативших власть мятежников Нигера освободить президента Мохамедом Базумом и его семью. Об этом в среду, 9 августа, говорится в сообщении политика в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Поговорил с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного решения нынешнего конституционного кризиса. Соединенные Штаты повторяют наш призыв к немедленному освобождению его и его семьи», — говорится в сообщении политика.

Силовая загрузка: Нигер ждут санкции из-за военного захвата власти
Эксперты заявили о кризисе государственности в Западной Африке

Ранее, 8 августа, замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетила Нигер и встретилась с лидерами захвативших власть мятежников. По словам Нуланд, она встретилась с генералом Муссой Салау Барму, самопровозглашенным главой обороны, и тремя полковниками, поддерживающими его.

До этого, 7 августа, мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о назначении 58-летнего экономиста и бывшего министра финансов Али Махамана Ламина Зейна премьер-министром.

Накануне президент Алжира Абдельмаджид Теббун сказал, что страна выступает против возможного военного вмешательства в конфликт на территории Нигера.

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров заявил о непродуктивности вмешательства в дела Нигера извне.

ЭКОВАС 30 июля на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны к власти.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023