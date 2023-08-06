Президент Алжира выступил против военного вмешательства в Нигере

Алжир выступает против возможного военного вмешательства в конфликт на территории Нигера. Об этом заявил в субботу вечером, 5 августа, алжирский президент Абдельмаджид Теббун в интервью национальному телевидению.

«Размахивание военной интервенцией в Нигере является прямой угрозой Алжиру, и мы полностью и категорически ее отвергаем», — подчеркнул глава государства.

Ранее в этот же день МИД РФ заявил о непродуктивности вмешательства в дела Нигера извне. Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров сказал, что Москва не считает, что ситуацию в Нигере можно урегулировать вмешательством во внутренние дела государства. Также он указал на беспочвенность подозрений в адрес России.

Накануне министр обороны Чада Дауд Яйя Брахим заявил, что вариант вооруженного вмешательства в ситуацию, происходящую в Нигере, не рассматривается. По его словам, кризис необходимо разрешить путем диалога.

Кроме того, в этот день агентство Reuters написало, что военное командование государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план возможной интервенции Нигера.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков усомнился 4 августа в том, что привлечение внерегиональных сил сможет изменить ситуацию в Нигере к лучшему.

Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби тоже отмечал, что США выступают за дипломатию с целью урегулирования конфликта, а не за применение силы против мятежников.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала переворот. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Тогда же была приостановлена работа всех учреждений республики.