МИД РФ заявил о непродуктивности вмешательства в дела Нигера извне

Москва не считает, что ситуацию в Нигере можно урегулировать вмешательством во внутренние дела государства. Об этом в субботу, 5 августа, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров.

Выступая в эфире «Радио России», он объяснил, что данный подход с большой долей вероятности окажется контрпродуктивным. Проблема, с которой столкнулся Нигер, требует глубокого понимания контекста и взгляда «изнутри». Именно поэтому, подчеркнул дипломат, важно предоставить народу республики возможность действовать самостоятельно.

Озеров также указал на беспочвенность подозрений в адрес Москвы.

«Россия не сеет хаос, она не подготавливает и не производит перевороты, в чем нас пытаются обвинить западные государства. Россия помогает африканским государствам по их просьбе», — отметил посол.

Накануне министр обороны Чада Дауд Яйя Брахим заявил, что вариант вооруженного вмешательства в ситуацию, происходящую в Нигере, не рассматривается. По его словам, кризис необходимо разрешить путем диалога.

Ранее в этот день агентство Reuters написало, что военное командование государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план возможной интервенции Нигера.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков усомнился в том, что привлечение внерегиональных сил сможет изменить ситуацию в Нигере к лучшему.

3 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби тоже отмечал, что США выступают за дипломатию с целью урегулирования конфликта, а не за применение силы против мятежников.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала переворот. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Тогда же была приостановлена работа всех учреждений республики.