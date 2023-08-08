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Замгоссекретаря США Нуланд посетила Нигер и встретилась с лидерами мятежников

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Фото: ТАСС/picture alliance/Consolidated/CNP/Rod Lamkey
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Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетила Нигер и встретилась с лидерами захвативших власть мятежников. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает CNN.

По словам Нуланд, она встретилась с генералом Муссой Салау Барму, самопровозглашенным главой обороны, и тремя полковниками, поддерживающими его.

Встреча продлилась более двух часов, замгоссекретаря описала ее как «чрезвычайно откровенную и временами довольно трудную».

При этом Нуланд добавила, что военные отказали ей во встрече со смещенным с поста президента Мохамедом Базумом. Ей также было отказано в переговорах с генералом Абдурахманом Тчиани, который ранее возглавил Национальный совет спасения родины.

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7 августа мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о назначении 58-летнего экономиста и бывшего министра финансов Али Махамана Ламина Зейна премьер-министром.

Накануне президент Алжира Абдельмаджид Теббун сказал, что страна выступает против возможного военного вмешательства в конфликт на территории Нигера.

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров заявил о непродуктивности вмешательства в дела Нигера извне.

ЭКОВАС 30 июля на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны Мохамеда Базума к власти.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

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