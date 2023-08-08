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Мятежники Нигера назначили премьер-министром бывшего министра экономики

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о назначении 58-летнего экономиста и бывшего министра финансов Али Махамана Ламина Зейна премьер-министром. Об этом 7 августа сообщил телеканал Al Hadath.

Решение было принято правящим органом мятежников — Национальным советом спасения родины (НССР). Также отмечается, что военный совет также назначил нового командующего президентской гвардией. При этом его имя не озвучили.

Али Махамана Ламин Зейн занимал пост министра финансов Нигера с 2003 по 2010 год.

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Ранее в этот день газета The Wall Street Journal написала, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пока не готово к введению войск в Нигер, несмотря на окончание срока, данного мятежникам на восстановление конституционного порядка и возвращение свергнутого президента страны Мохамеда Базума к власти.

Незадолго до этого НССР заявил, что иностранное государство готовит агрессию против африканской страны. Однако не уточняется, какое именно государство может готовить нападение. Также мятежники объявили о закрытии воздушного пространства.

Накануне президент Алжира Абдельмаджид Теббун сказал, что страна выступает против возможного военного вмешательства в конфликт на территории Нигера.

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров заявил о непродуктивности вмешательства в дела Нигера извне.

ЭКОВАС 30 июля на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны Мохамеда Базума к власти.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

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