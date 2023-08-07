Реклама
Прямой эфир
Мир
В США связали помощь Украине с коррупционными схемами Байденов
Общество
В МВД предложили уголовно наказывать помогающих банковским мошенникам
Мир
WP сообщила о сокращении США импорта из Китая почти на 25%
Мир
Аналитик допустил негативную реакцию Зеленского на помощь США Тайваню
Армия
Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ
Мир
Более 50% жителей США сочли планы Трампа оспорить итоги выборов незаконными
Спорт
Глава «ПСЖ» назвал предательством отказ Мбаппе подписать новое соглашение
Происшествия
Стало известно о 10 погибших в ДТП в Таджикистане
Общество
В Якутске началось прощание с первым президентом республики Николаевым
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +33 градусов 7 августа
Общество
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в подмосковном Дмитрове
Общество
Синоптики пообещали похолодание на 12 градусов в Москве в конце недели
Мир
Адвокат Трампа обвинил власти США в атаке на свободу слова и прессы

Глава «ПСЖ» назвал предательством отказ Мбаппе подписать новое соглашение

Le Parisien: глава «ПСЖ» Аль-Хелаифи выступил против возвращения Мбаппе в состав
0
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владелец «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи категорически отказывается возвращать французского нападающего команды Килиана Мбаппе в основной состав клуба. Об этом 5 августа сообщило издание Le Parisien.

Отмечается, что глава парижского клуба уверен в предательстве футболиста ввиду его отказа подписывать новое соглашение и не собирается прощать Мбаппе.

Соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до конца сезона-2023/24. Форвард отказался использовать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года. Руководство парижского футбольного клуба «ПСЖ» много раз пыталось убедить нападающего не покидать команду летом 2024 года в статусе свободного агента.

«Месси уже долго держит высокий уровень, Мбаппе только идет к этой цели»
Обладатель Кубка России, чемпион Европы (U-17) в качестве тренера Дмитрий Хомуха — о решающих матчах ЧМ-2022

Ранее, 27 июля, французская спортивная газета L’Équipe написала, что Мбаппе отказался от перехода в «Аль-Хиляль» за рекордную для мира сумму в €300 млн, отказавшись разговаривать с делегацией клуба из Саудовской Аравии.

21 июля журналист Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе выставлен на трансфер руководством ПСЖ. Также футболиста исключили из состава команды на предсезонный тур в Японию, который запланирован с 22 июля по 2 августа.

Форвард узнал о решении клуба после товарищеского матча с «Гавром», завершившегося со счетом 2:0. Победный мяч забил именно Мбаппе. Для футболиста решение клуба стало неожиданностью, но он его принял.

В тот же день Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) поддержал Мбаппе, которого не включили в заявку команды на предсезонное турне по Японии. Как отметили в UNFP, до тех пор, пока игроки остаются в клубе, у них должны быть те же условия труда, что и у остальных футболистов.

30 июня стало известно о закрытии сделки по трансферу Мбаппе из ПСЖ в «Реал». Стороны согласовали все условия для перехода 24-летнего французского форварда.

Как сообщило испанское издание Marca 7 июля, в ПСЖ считают, что Мбаппе снова решил уйти в «Реал Мадрид» после ухода Карима Бензема. Еще в мае переговоры представителей Мбаппе и ПСЖ по поводу продления контракта шли в правильном направлении, однако после трансфера Бензема всё неожиданно изменилось. Спортсмен отказался продлевать свой договор с футбольным клубом, указало издание.

О том, что футболист не собирается продлевать контракт, сообщила 12 июня французская газета L'Equipe. Его соглашение с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24. В клубе считали, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году.

Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года. В сезоне-2022/23 он забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах. Всего на его счету за ПСЖ 212 голов и 98 результативных передач в 1260 матчах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023