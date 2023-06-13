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Во Франции узнали о нежелании Мбаппе продлить контракт с ПСЖ
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Во Франции узнали о нежелании Мбаппе продлить контракт с ПСЖ

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Фото: Global Look Press/XinHua/Rit Heize
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Французский футболист Килиан Мбаппе не собирается продливать контракт с «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом сообщила французская газета L'Equipe в понедельник, 12 июня.

Контракт нападающего с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24. Как сообщается в публикации, Мбаппе направил руководству клуба письмо, в котором уведомил о том, что он не воспользуется опцией контракта на продление еще на сезон.

В ПСЖ считают, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году. При этом клуб не собирается продавать форварда в летнее трансферное окно, передает «Спорт-Экспресс».

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24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года, в составе команды стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем Кубка страны.

В декабре 2022 года Мбаппе стал четвертым в списке самых любимых людей среди французов.

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