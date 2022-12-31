Омар Си и Килиан Мбаппе вошли в список самых популярных французов 2022 года
Журнал Le Journal du Dimanche 31 декабря опубликовал список 50 самых популярных французов по итогам 2022 года.
Рейтинг возглавили лидер благотворительного движения «Рестораны сердца», автор-исполнитель Жан-Жак Гольдман, астронавт Тома Песке, киноактер Омар Си и лучший бомбардир чемпионата мира по футболу Килиан Мбаппе.
Президент Франции Эммануэль Макрон занял 35-е место. Глава фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалась на 48-й позиции.
18 декабря сборная Франции по футболу проиграла Аргентине в финале чемпионата мира в Катаре. Мбаппе стал автором хет-трика, что позволило французам перевести игру в серию пенальти, но в ней действующие победители турнира уступили южноамериканцам.