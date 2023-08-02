Мбаппе отказался от очередного предложения ПСЖ по контракту

Руководство парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) продолжает попытки убедить нападающего Килиана Мбаппе не покидать команду летом 2024 года в статусе свободного агента. Об этом 1 августа сообщил журналист Бен Джейкобс в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что клуб предложил футболисту заключить новый контракт с обязательным пунктом о продаже игрока в летнее трансферное окно 2024 года, однако Мбаппе отказался.

Соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до конца сезона-2023/24. Форвард отказался использовать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года.

Ранее, 27 июля, французская спортивная газета L’Équipe написала, что Мбаппе отказался от перехода в «Аль-Хиляль» за рекордную для мира сумму в €300 млн, отказавшись разговаривать с делегацией клуба из Саудовской Аравии.

21 июля журналист Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе выставлен на трансфер руководством ПСЖ. Также футболиста исключили из состава команды на предсезонный тур в Японию, который запланирован с 22 июля по 2 августа.

Форвард узнал о решении клуба после товарищеского матча с «Гавром», завершившегося со счетом 2:0. Победный мяч забил именно Мбаппе. Для футболиста решение клуба стало неожиданностью, но он его принял.

В тот же день Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) поддержал Мбаппе, которого не включили в заявку команды на предсезонное турне по Японии. Как отметили в UNFP, до тех пор, пока игроки остаются в клубе, у них должны быть те же условия труда, что и у остальных футболистов.

30 июня стало известно о закрытии сделки по трансферу Мбаппе из ПСЖ в «Реал». Стороны согласовали все условия для перехода 24-летнего французского форварда.

Как сообщило испанское издание Marca 7 июля, в ПСЖ считают, что Мбаппе снова решил уйти в «Реал Мадрид» после ухода Карима Бензема. Еще в мае переговоры представителей Мбаппе и ПСЖ по поводу продления контракта шли в правильном направлении, однако после трансфера Бензема всё неожиданно изменилось. Спортсмен отказался продлевать свой договор с футбольным клубом, указало издание.

О том, что футболист не собирается продлевать контракт, сообщила 12 июня французская газета L'Equipe. Его соглашение с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24. В клубе считали, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году.

Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года. В сезоне-2022/23 он забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах. Всего на его счету за ПСЖ 212 голов и 98 результативных передач в 1260 матчах.