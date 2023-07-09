В ПСЖ раскрыли причину ухода Мбаппе в ФК «Реал Мадрид»

В футбольном клубе «Пари Сен-Жермен» считают, что нападающий Килиан Мбаппе снова решил уйти в «Реал Мадрид» после ухода Карима Бензема. Об этом 7 июля сообщило испанское издание Marca.

Еще в мае переговоры представителей Мбаппе и ПСЖ по поводу продления контракта шли в правильном направлении, однако после трансфера Бензема всё неожиданно изменилось. Спортсмен отказался продлевать свой договор с футбольным клубом.

Кроме того, нападающий заявил об отказе участвовать в инвестиционных проектах в Катаре, о которых договаривался с клубом.

Ранее, 30 июня, стало известно о закрытии сделки по трансферу Мбаппе из ПСЖ в «Реал». Стороны согласовали все условия для перехода 24-летнего французского форварда.

До этого, 26 июня, сообщалось, что ПСЖ хочет получить от футболиста Мбаппе однозначный ответ по поводу его будущего: станет ли он продлевать контракт или решит покинуть команду.

14 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен убедить футболиста остаться в ПСЖ. За день до этого Мбаппе сообщил, что не обсуждал продление контракта с клубом.



О том, что футболист не собирается продлевать контракт, сообщила 12 июня французская газета L'Equipe. Его соглашение с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24. В клубе считали, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году.

Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2018 года. Им было сыграно за клуб Лиги 1260 матчей, забито 212 голов и отдано 98 результативных передач.

6 июня сообщалось, что нападающий Карим Бензема подписал контракт с клубом «Аль-Иттихад». Сообщается, что контракт с 35-летним футболистом рассчитан до 2026 года.

Накануне мадридский ФК «Реал» объявил об уходе французского нападающего Бензема.



Бензема с 2009 года выступал в мадридском «Реале». В сезоне-2022/23 нападающий провел 43 матча, забил 31 гол и сделал шесть результативных передач. Также футболист в 2022 году получил награду «Золотой мяч» как лучший игрок по версии журнала France Football.