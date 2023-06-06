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Футболист Карим Бензема подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Иттихад»
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Футболист Карим Бензема подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Иттихад»

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Фото: соцсети
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Нападающий «Реала» Карим Бензема подписал контракт с клубом «Аль-Иттихад». Об этом 6 июня сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба из Саудовской Аравии.

Сообщается, что контракт с 35-летним футболистом рассчитан до 2026 года.

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Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что форвард будет получать €200 млн в год, включая коммерческие сделки.

Накануне мадридский ФК «Реал» объявил об уходе французского нападающего Бензема.

Бензема с 2009 года выступал в мадридском «Реале». В сезоне-2022/23 нападающий провел 43 матча, забил 31 гол и сделал шесть результативных передач. Также футболист в 2022 году получил награду «Золотой мяч» как лучший игрок по версии журнала France Football.

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