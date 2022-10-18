Паши и забивай: почему Карим Бензема заслужил «Золотой мяч»-2022

Нападающий «Реала» Карим Бензема заслуженно получил «Золотой мяч»-2022. Француз был так хорош в прошлом сезоне, что ни у кого не возникало сомнений, что именно он достоин главной индивидуальной награды в мировом футболе. Хотя так было не всегда. И в прежние годы были футболисты, заслуживавшие этот приз — Франк Рибери, Уэсли Снейдер, Андрес Иньеста, Роберт Левандовски. Но в итоге награды всё равно уходили Лионелю Месси или Криштиану Роналду — 12 на двоих. Авторитет этих гениальных игроков был настолько велик, что обойти их не представлялось возможным даже при самой невероятной игре и множестве завоеванных трофеев. Но времена меняются — в голосовании за лучшего игрока сезона-2021/22 Роналду занял только 20-е место, Месси не попал в топ-30.

Вечные споры

Сколько же копий было сломано вокруг «Золотого мяча» за последние годы. Тут тебе и рассуждения о вкусовщине, что неизбежно в любых конкурсах, где голосуют живые люди. И возмущение, когда без заслуженных наград оставляли выдающихся игроков. Так было в 2010-м, когда триумф заслужил Уэсли Снейдер, и в 2013-м, когда не получил свой «Золотой мяч» Франк Рибери (недавно сказал, что до сих пор разочарован этим), а спустя семь лет приз несомненно должен был оказаться в коллекции Роберта Левандовски.

В итоге награда Снейдера «ушла» Лионелю Месси, приз Рибери — Криштиану Роналду, а «мяч» Левандовски просто растворился в ковидном безвременье — France Football отказался вручить его поляку, даже когда с таким предложением выступил Месси. Гегемонию двух великих лишь раз — в 2018-м — нарушил бунтарский выбор в пользу Луки Модрича.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe Нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси

Год назад по поводу очередной победы Мессии тоже спорили много, понимая, что за него после долгожданного триумфа с национальной сборной — она наконец-то выиграла Кубок Америки — голосовали сердцем. И это, скорее всего, был последний повод порассуждать о футболистах, которым не повезло родиться в одно время с Месси и Криштиану Роналду. Хотя, если вдуматься, звучит это совершенно безумно. Как минимум потому, что футбол — командная игра.

Соперничество с легендами делало многих лучше. А возможность играть с ними в одних командах дарила незабываемые эмоции и трофеи. В конце концов, самый титулованный футболист в мире — бразильский защитник Дани Алвес. Человек, на личные награды никогда всерьез не претендовавший, но игравший против Криштиану и вместе с Месси и Неймаром. И это они ему должны по-доброму завидовать.

Новые герои вроде Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе свое еще возьмут. Но потом, а пока поколение 30+ не собирается сдавать свои позиции. Сейчас — время Карима Бензема, которому в декабре исполнится 35. Интересно, кстати, в случае с форвардом «Реала» его возраст — это еще 35 или уже 35?

Паши и забивай Нападающий клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанд Фото: REUTERS/Phil Noble

Почему-то кажется, что первое, потому что француз с возрастом становится всё лучше и лучше. Как хорошее вино. И это, кстати, не избитый штамп, а цитата наставника мадридского клуба Карло Анчелотти. И не первая подобная история с «Золотым мячом». В 33 года его получали уже упомянутый Модрич и Альфредо Ди Стефано. В 34 — Лев Яшин и Месси. А самому первому лауреату Стенли Мэтьюзу в момент вручения награды оставалось менее двух месяцев до 42-го дня рождения.

Получил по заслугам

Карьера Бензема в своем роде уникальна. Карим был примой в воспитавшем его «Лионе», а перейдя в «Реал», стал совсем другим игроком. Возможно, лучшим напарником в карьере Роналду, который спрятал куда-то очень далеко присущий любому форварду эгоизм и пахал как на команду, так и на звездного португальца.

Когда же тот ушел, именно Бензема подхватил упавшее знамя и стал тем, кто тащил «Реал» в одном из самых успешных сезонов в истории «Королевского клуба». Пятьдесят голов с учетом сборной, куда он вернулся после нескольких лет изгнания, — невероятная цифра. Уже эта результативность с новыми правилами «Золотого мяча», который теперь вручается не по итогам календарного года, а за конкретный сезон, делала Бензема одним из фаворитов конкурса.

Главное же — какие это были голы! Хет-трик в, казалось, уже проигранном матче с ПСЖ за 17 минут. Потом еще один «трюк со шляпой» на «Стэмфорд Бридж» и отменивший серию пенальти с «Челси» точный удар на 96-й минуте. Два мяча в гостях у «Манчестер Сити» и эпический камбэк с этим же соперником с результативным пасом на Родриго и открывшим дорогу в финал Лиги чемпионов пенальти.

Фото: REUTERS/Susana Vera Нападающий «Реала» Карим Бензема

А уже там против «Ливерпуля» всё сделали Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор, который именно в связке с Бензема прокачался до нынешнего топ-уровня. И это тоже уникальная черта Карима, который делает лучше не только себя, но и партнеров по команде.

И было бы очень красиво, если бы приз бывшему одноклубнику вручил Криштиану, который с его самомнением и неумением проигрывать не приезжал на церемонию вручения «Золотого мяча» целых пять лет — со своего последнего триумфа. Все ждали, что в этот раз португалец точно приедет, и это было бы символично, ведь сам Бензема признавался: он мечтал об этом призе, каждый раз поздравляя с его завоеванием Роналду.

Но, кажется, получить то, к чему ты шел всю жизнь, из рук Зинедина Зидана даже более трогательно. Это же легендарный соотечественник, твой бывший тренер и абсолютный авторитет. Такой же значимый человек в карьере, как сидевший в зале президент «Реала» Флорентино Перес.

Говорят, когда-то он раздумывал над продажей форварда. Теперь 75-летний функционер говорит о том, что в его команде играет лучший форвард мира и нет никакого смысла покупать Холанда, чтобы норвежец сидел на скамейке. Хотя мечты заполучить Эрлинга у мадридцев всё равно есть. Но какая разница, что было когда-то давно и что будет через несколько лет? Важно то, что есть сейчас. А это — триумф Бензема. Заслуженный, справедливый и абсолютный. Никого круче в прошлом сезоне просто не было.

Другие герои

Второе место в голосовании после Бензема занял форвард «Баварии» и сборной Сенегала Сандьо Мане. Это лучший результат для африканцев с 1995 года, когда «Золотой мяч» достался действующему президенту Либерии Джорджу Веа. Также Мане удостоился приза имени Сократеса, который вручается за добрый дела вне футбола. Сенегалец помогает жителям родной деревни, активно занимается благотворительностью и считается одним из самых скромных футболистов в мире. Третье место у бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне. Четвертое и пятое место у Роберта Левандовски и Мохамеда Салаха соответственно.

Паши и забивай Форвард «Баварии» и сборной Сенегала Сандьо Мане Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Форвард сборной Польши также удостоился приза имени Герда Миллера и был признан лучшим нападающим сезона-2021/22. Еще одна важная награда уезжает в «Барселону» — лучшим молодым футболистом мира был признан Гави. В борьбе за награду воспитанник сине-гранатовых опередил Карима Адейеми («Зальцбург» / «Боруссия»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Джуда Беллингема («Боруссия») и других игроков. Приз имени Копа был основан в 2018 году. В прошлые годы его обладателем становились Килиан Мбаппе, Маттейс де Лигт и Педри.

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года. В общем голосовании бельгиец стал только седьмым, что очень разгневало экспертов. Например, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Икер Касильяс написал в Twitter, что Тибо заслужил быть в топ-3.