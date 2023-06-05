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«Реал» объявил об уходе Карима Бензема

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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Мадридский ФК «Реал» объявил об уходе французского нападающего Карима Бензема. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщается на сайте команды.

В сообщении говорится, что стороны приняли решение завершить 14-летнее сотрудничество.

«Реал Мадрид» хочет выразить свою благодарность и всю свою привязанность тому, кто уже является одной из наших величайших легенд», — приводит сообщение клуба сайт kp.ru.

Пресс-служба также сообщила, что 6 июня состоится торжественная церемония проводов Бензема в присутствии президента клуба Флорентино Переса, пишет Life.ru.

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В текущем чемпионате Испании Карим Бензема принял участие в 23 матчах, где отметился 18 голами. Также он заработал одно предупреждение. Вероятнее всего, игрок может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.

Карим Бензема перешел в «Реал Мадрид» в 2009 году. Всего за клуб он сыграл 647 матчей, забил 353 года и сделал 165 результативных передач, пишет RT. По числу голов Бензема уступает только своему бывшему одноклубнику Криштиану Роналду (450).

Как отмечает телеканал «Звезда», в составе команды Бензема пять раз выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, четырежды становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА, три раза выигрывал кубок и суперкубок страны. Всего он выиграл с клубом 25 трофеев, отмечает сайт aif.ru.

В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч» как лучший игрок по версии журнала France Football.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», «Реал» видит форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна заменой Бензема. По сведениям источника, руководство мадридцев связалось с лондонцами по возможному трансферу 29-летнего англичанина.

Ранее «Реал» объявил об уходе бельгийского полузащитника Эдена Азара.

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