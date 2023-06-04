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Саудовский ФК «Аль-Иттихад» заключит контракт с Бензема

Al Ekhbariya: саудовский ФК «Аль-Иттихад» заключит контракт с французским нападающим Бензема
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Фото: Global Look Press/Mutsu Kawamori
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Футбольный клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии намерен заключить контракт с французским нападающим Каримом Бензема. Как сообщает 4 июня телеканал Al Ekhbariya, стороны достигли соглашения.

В свою очередь «Спорт-Экспресс» отмечает, что болельщики «Реал Мадрида» сегодня в последний раз увидят Бензема в футболке клуба. Он выйдет на поле в матче против «Атлетико».

Отмечается, что контракт с 35-летним игроком будет рассчитан на два сезона. По данным итальянского спортивного журналиста Фабрицио Романо, документ, возможно, будет подписан, в среду, 7 июня, сообщил он в Twitter.

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Ранее, 3 июня, испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» сообщил о взаимном расторжении контракта с нападающим Эденом Азаром. Азар играл за «Реал» с 2019 года. В общей сложности он провел в составе команды 76 матчей, в которых забил семь голов и сделал 12 результативных передач.

В тот же день сообщалось, что испанский полузащитник Марко Асенсио уйдет из ФК «Реал Мадрид» по окончании сезона.

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