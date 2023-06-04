«Реал Мадрид» сообщил об уходе нападающего Эдена Азара

Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» сообщил о взаимном расторжении контракта с нападающим Эденом Азаром. Информация об этом появилась 3 июня на официальном сайте клуба.

«Реал Мадрид» хочет выразить свою привязанность к Эдену Азару и желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе», — сказано в сообщении.

Азар играл за «Реал» с 2019 года. В общей сложности он провел в составе команды 76 матчей, в которых забил семь голов и сделал 12 результативных передач, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день сообщалось, что испанский полузащитник Марко Асенсио уйдет из ФК «Реал Мадрид» по окончании сезона. В «Реале» Асенсио выиграл 17 титулов, а именно три Кубка Европы, четыре клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы, три чемпионата, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.

17 мая «Реал» уступил английскому ФК «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА со счетом 4:0. В результате «Манчестер Сити» в финале сыграет с итальянским «Интером». Матч состоится 10 июня в Стамбуле.