«Манчестер Сити» разгромил «Реал» и стал вторым финалистом Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» со счетом 4:0 дома обыграл испанский «Реал» и стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА. Матч состоялся в среду, 17 мая.

Счет на 23-й минуте открыл Бернарду Силва, он же стал автором и второго гола. Во втором тайме в свои ворота забил защитник «Реала» Эдер Милитан, а точку в матче поставил Хулиан Альварес, сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Манчестер Сити» в финале сыграет с итальянским «Интером». Матч состоится 10 июня в Стамбуле.

16 мая домашний матч двух миланских команд «Интер» и «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» завершился с минимальным преимуществом первых — 1:0. Единственный гол за всю игру на 74-й минуте забил форвард Лаутаро Мартинес.

10 мая испанский ФК «Реал» сыграл вничью с английским «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 1:1.