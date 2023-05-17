«Интер» обыграл «Милан» и стал первым финалистом Лиги чемпионов

Домашний матч двух миланских команд «Интер» и «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» завершился во вторник, 16 мая, с минимальным преимуществом первых — 1:0. Команда одержала победу и вышла в финал Лиги чемпионов УЕФА.

Единственный гол за всю игру на 74-й минуте забил с передачи нападающего Ромелу Лукаку форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, сообщил «Спорт-Экспресс».

По сумме двух игр «Интер» опередил соперника (3:0) и стал первым финалистом Лиги чемпионов. С победителем полуфинальной пары «Манчестер Сити» — «Реал» команда сразится за кубок УЕФА.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги признался, что особых предпочтений для будущих соперников у него нет.

«Реал» и «Сити» — две лучшие команды в Европе. Я рад за нас. Завтра посмотрю матч с большим интересом, но у меня нет предпочтений», — приводит его слова издание.

Первая встреча итальянских клубов также завершилась победой подопечных Симоне Индзаги — 2:0. На восьмой минуте счет открыл Эдик Джеко, на 11-й забил Генрих Мхитарян.

10 мая испанский ФК «Реал» сыграл вничью с английским «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 1:1. У хозяев отметился Винисиус Жуниор (36-я минута). За команду из Великобритании мяч забил Кевин Де Брейне (67).

В следующий раз команды встретятся в Манчестере 17 мая.