«Интер» обыграл «Милан» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Футболисты «Интера» 10 мая одержали победу над игроками «Милана» со счетом 2:0 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. На 8-й минуте счет открыл Эдик Джеко, на 11-й — Генрих Мхитарян.
37-летний Джеко стал самым возрастным игроком, забивавшим на этой стадии турнира. Ответная игра состоится 16 мая.
Накануне испанский ФК «Реал» сыграл вничью с английским «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 1:1. У хозяев отметился Винисиус Жуниор (36-я минута). За команду из Великобритании мяч забил Кевин Де Брейне (67). В следующий раз команды встретятся в Манчестере 17 мая.
Ранее, 11 апреля, миланский «Интер» на выезде обыграл лиссабонскую «Бенфику» со счетом 2:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый гол забил полузащитник Николо Барелла на 51-й минуте матча. Следом за ним нападающий Ромелу Лукаку забил пенальти на 82-й минуте.