Субботний матч Лиги чемпионов УЕФА между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем» оказался омрачен скандалом: тысячи болельщиков не смогли попасть на стадион из-за отвратительной организации игры. В частности, наблюдатели отметили феноменальное количество поддельных билетов. Подробности — в материале «Известий».

Поиграли в декаданс

С разницей менее чем в сутки прошли два футбольных матча с приставкой «топ». Второй — в Москве, где в поединке за трофей Кубка России московский «Спартак» обыграл земляков из «Динамо» в переполненных «Лужниках». А первый должен был пройти в Санкт-Петербурге и приковать к себе внимание всего мира. Но финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» был отобран у России и перенесен в пригород Парижа на знаменитый «Стад де Франс».

Потеря галлов_1 Французская полиция задерживает фаната «Ливерпуля» на входе на стадион «Стад де Франс» в Сен-Дени Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Проблемы под Парижем стали известны широкой публике незадолго до запланированного старта матча. Стартовый свисток уже должен был прозвучать, но на арене даже не началась церемония открытия. В итоге начало игры было отложено более чем на полчаса. Официальная причина имела очень размытую формулировку «по соображениям безопасности». В действительности всё оказалось очень прозаично. Английские фанаты прибыли в Лондон с фальшивыми билетами, а то и вовсе без них, но попасть на матч им очень хотелось. Масштаб хаоса позволяют определить простые цифры. Всего «Ливерпуль» получил 19 618 билетов, а по факту 62 тыс. болельщиков с Туманного Альбиона на входе предъявили около 40 тыс. поддельных бумажных билетов. И это в эпоху всеобщей цифровизации, когда уже давно все физические квитки заменяются электронными.

Итогом этого стала настоящая вакханалия около стадиона, в которой полиции даже пришлось применить слезоточивый газ, что никак не вяжется с футбольным праздником. Зато на трибуны не смог попасть брат игрока «Ливерпуля» Жоэля Матипа Марвин. Ему с семьей пришлось укрываться в ресторане, чтобы обеспечить себе безопасность. А сам Матип позже рассказал известному футбольному инсайдеру Фабрицио Романо, что организация матча была «недостойна финала Лиги чемпионов, а использование полицией газа в толпе, где находятся дети, — и вовсе нонсенс».

Потеря галлов_2 Болельщики «Ливерпуля» на трибуне стадиона «Стад де Франс» перед началом финала Лиги чемпионов УЕФА Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Автор цитаты По событиям в Париже для УЕФА будет подготовлен особый отчет. Он будет составлен на безвозмездной основе независимыми экспертами во главе с Тьягу Брандау Родригешем из Португалии. Тьягу Брандау Родригеш родился в Браге в 1977 году. В настоящее время является председателем парламентского комитета по окружающей среде и энергетике. Ранее работал министром образования Португалии, а также отвечал за спорт и молодежь в период с 2015 по 2022 год. Также был членом правления Фонда Всемирного антидопингового агентства (2019–2021) и олимпийским атташе Португалии во время Игр 2012 года в Лондоне.

Легенда мерсисайдцев Кенни Далглиш с трудом смог доказать полицейским, что он не зачинщик беспорядков, а идет на матч, чтобы работать для английского ТВ. Что еще раз подтвердило низкую квалификацию принимающей стороны. Понятно, что рядовые сотрудники службы безопасности в этом не виноваты. Организация такого масштабного мероприятия требует большого количества времени, а французам пришлось всё делать в пожарном порядке за три месяца.

Потеря галлов_3 Сотрудники полиции и охраны стадиона «Стад де Франс» сдерживают толпу болельщиков «Ливерпуля» перед началом финала Лиги чемпионов УЕФА Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Впрочем, не стоит забывать, что «Стад де Франс» уже становился центром внимания футбольной общественности в негативном ключе. В ноябре 2015 года перед товарищеским матчем сборных Германии и Франции в баре около стадиона в Сен-Дени прогремел взрыв. Позже еще два СВУ были подорваны в холле самого стадиона. К счастью, среди поклонников футбола жертв не оказалось. Присутствовавших на матче президента Франции и глав министерств иностранных дел обеих стран-участниц экстренно эвакуировали, саму игру останавливать не стали, но часть зрителей вывели с трибун, объяснив это «пожарной тревогой». Невероятно логично и в стиле французских служб безопасности, не правда ли? Судя по финалу Лиги чемпионов в минувший уикенд, уроки усвоены ими так и не были.

Российский опыт

Поразительным контрастом к парижскому финалу стал заключительный матч футбольного сезона в России. На главной арене страны в «Лужниках» состоялось старейшее московское дерби между «Спартаком» и «Динамо». Надо сказать, подобные встречи не без причины считаются представителями МВД «матчами повышенной опасности». Но в Москве, при схожих с Парижем масштабах, получился настоящий праздник футбола. Тайминг церемонии открытия и самого матча был выдержан идеально. Во время мероприятия единственный эксцесс с рукоприкладством произошел на самом поле сразу после финального свистка, за что ямайский легионер «Спартака» Шамар Николсон и игрок «Динамо» Денис Макаров получили по красной карточке.

Потеря галлов_4 Болельщики «Спартака» перед началом финального матча Кубка России по футболу сезона-2021/22 между ФК «Спартак» и ФК «Динамо» Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

На трибунах же творилась настоящая феерия. Голливудский сюжет игры с не забитым в компенсированное время пенальти только подчеркнул фантастическую крутость финала самого масштабного турнира страны. Фанаты-оппоненты были грамотно разведены при выходе со стадиона, а незначительные беспорядки в центре столицы были отмечены значительно позднее окончания матча и уже вряд ли напрямую связаны собственно со стадионом. Болельщики «Спартака» редко получают в последнее время поводы для радости, поэтому праздновали успех любимой команды слишком шумно. Но к самой организации мероприятия претензий быть просто не может. Болельщики и специалисты получили подлинный шедевр от организаторов, который подвел красивую черту под футбольным сезоном.

Россия уже не раз доказывала свой высочайший профессионализм в организации подобных мероприятий. В 2018 году Санкт-Петербург уже принимал Чемпионат мира. Среди семи отведенных городу матчей была игра за третье место между сборными Бельгии и Англии. Англичане громко пели и наравне с бельгийцами отдыхали как на Крестовском острове, так и в организованной в центре города фанзоне. Столкновений ни с полицией, ни с болельщиками противостоящей команды, ни с горожанами не было и в помине. Всё прошло мирно, красочно и гостеприимно. Был блестяще проведенный праздник футбола. Вскоре это признали и во всем мире. Наша страна наглядно и неоднократно доказывала, что может проводить мероприятия подобного статуса и уровня.

Потеря галлов_5 Награждение команды ФК «Спартак» — победителя Кубка России по футболу сезона-2021/22 Фото: РИА Новости/Александр Вильф