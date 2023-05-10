«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Испанский ФК «Реал» 9 мая сыграл вничью с английским «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 1:1. У хозяев отметился Винисиус Жуниор (36-я минута). За команду из Великобритании мяч забил Кевин Де Брейне (67).

Отмечается, что прошедший матч стал юбилейным для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. На сегодняшний день он принял участие в 190 играх Лиги чемпионов — на стольких же присутствовал рекордсмен по данному показателю, экс-руководитель «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон (если не брать в расчет турнир сезона-1993/94, основная стадия которого начиналась с игр плей-офф).

В следующий раз команды встретятся в Манчестере 17 мая.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. Испанские футболисты возглавляли турнирную таблицу рекордные 14 раз (с учетом Кубка европейских чемпионов). Игрокам «Манчестер Сити» удача до сих пор не улыбалась.

Ранее, 11 апреля, «Манчестер Сити» одержал победу над «Баварией» со счетом 3:0 в первом матче в четвертьфинале Лиги чемпионов. Забитыми мячами отличились Родри (27-я минута), Бернарду Силва (70) и Эрлин Холанн (77).

Ответный матч четвертьфинала состоялся 19 апреля в Мюнхене. Команды сыграли вничью.

Между тем 12 апреля «Реал» обошел английский ФК «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:0. Ответная встреча в Лондоне 18 апреля окончилась точно так же.