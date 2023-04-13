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«Реал» обыграл «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

«Реал» со счетом 2:0 обыграл «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Футбольный клуб «Реал» одержал победу над «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Игра прошла 12 апреля в Мадриде и завершилась со счетом 2:0.

Забитыми голами отметились нападающий Карим Бензема и полузащитник Марко Асенсио.

Для Бензема этот гол стал 90-м в турнире. По этому показателю его опережают поляк Роберт Левандовский, на счету которого 91 мяч, аргентинец Лионель Месси с 129 голами и португалец Криштиану Роналду, забивший 140 раз.

Ответная игра между «Реалом» и «Челси» пройдет в Лондоне 18 апреля в 22:00 мск.

В прошлом сезоне «Реал» и «Челси» также встречались на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, тогда сильнее оказался испанский клуб. В сезоне-2020/21 «Реал» и «Челси» сыграли в полуфинале турнира. Английский клуб сумел одолеть соперника (1:1, 2:0) и позднее стал победителем соревнований.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов.

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Накануне «Манчестер Сити» одержал победу над «Баварией» со счетом 3:0 в первом матче в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ответный матч четвертьфинала состоится в Мюнхене 19 апреля. Начало в 22:00 мск. В полуфинале победитель сыграет с лучшим в противостоянии испанского «Реала» и английского «Челси».

8 апреля в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» дома проиграл «Вильярреалу». Матч закончился со счетом 2:3.

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