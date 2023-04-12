«Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в матче Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» 11 апреля одержал победу над футбольным клубом из Мюнхена «Бавария» дома со счетом 3:0 в первом матче в четвертьфинале Лиги чемпионов.

У «Манчестер Сити» забитыми мячами отличились Родри (27-я минута), Бернарду Силва (70) и Эрлин Холанн (77). У «Баварии» во втором тайме дебютировал арендованный у «Ман Сити» Жоау Канселу.

Ответный матч четвертьфинала состоится в Мюнхене 19 апреля. Начало в 22:00 мск. В полуфинале победитель сыграет с лучшим в противостоянии испанского «Реала» и английского «Челси».

Ранее в этот день миланский «Интер» на выезде обыграл лиссабонскую «Бенфику» со счетом 2:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне. Первый гол забил полузащитник Николо Барелла на 51-й минуте матча. Следом за ним нападающий Ромелу Лукаку забил пенальти на 82-й минуте.

До этого, 15 марта, «Манчестер Сити» одержал победу над «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 7:0. В составе «Манчестер Сити» пента-трик оформил форвард Эрлин Холанн. Также голами отметились полузащитники Илкай Гюндоган и Кевин де Брейне.

9 марта «Бавария» сыграла с ПСЖ, победа германского клуба в домашнем матче обеспечила выход команды в следующий этап еврокубка.