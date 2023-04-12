«Интер» обыграл «Бенфику» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Миланский «Интер» на выезде обыграл лиссабонскую «Бенфику» со счетом 2:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом стало известно во вторник, 11 апреля.

Встреча прошла в Лиссабоне. Первый гол забил полузащитник Николо Барелла на 51-й минуте матча. Следом за ним нападающий Ромелу Лукаку забил пенальти на 82-й минуте.



Ответный матч 1/4 финала состоится 19 апреля в Милане.



«Интер» уже третий матч подряд сыграл всухую в розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее, 11 марта, футбольный клуб «Специя» одержал победу над «Интером» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась счетом 2:1.



8 марта «Бенфика» в домашнем матче разгромила «Брюгге» со счетом 5:1. Победа позволила команде пройти в следующий раунд еврокубка.