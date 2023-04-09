«Реал» уступил «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании

В матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» дома проиграл «Вильярреалу». Игра состоялась в субботу, 8 апреля.

Счет на 16-й минуте открыли хозяева стадиона из-за автогола защитника «Вильярреала» Пау Торреса. К концу тайма гости смогли отыграться — забил Саму Чуквезе.

Во втором временном отрезке «Реал» вновь вырвался вперед благодаря Винисиусу Жуниору. Однако после этого последовало два гола от футболистов «Вильярреала», что позволило им победить — матч закончился со счетом 2:3, сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Реал» сохранил свою вторую позицию в турнирной таблице, их соперники поднялись на пятую строчку.

5 марта сообщалось, что футболисты «Барселоны» в домашнем матче обыграли «Валенсию» в 24‑м туре чемпионата Испании по футболу. Единственный мяч в ворота противника на 16-й минуте матча головой отправил Рафинья. На 55-й минуте «Барселона» получила право на пенальти. Однако полузащитник Ферран Торрес не смог его реализовать.