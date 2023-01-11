До мая маяться: когда российский футбол вернется в УЕФА

Российский футбол должен оставаться в Европе — ради развития и конкуренции, считают опрошенные «Известиями» специалисты и спортсмены. Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) в полном виде представил решение отклонить апелляцию РФС на отстранение наших команд. Теперь у футбольного союза будет 30 дней для принятия решения о дальнейших юридических действиях. Организация либо подаст апелляцию в Верховный суд Швейцарии, либо реакции никакой не последует. При этом в УЕФА в ближайшую неделю сформируют рабочую группу по вопросам возвращения российского футбола на международную арену. О том, зачем все это нужно и куда может привести, — в материале «Известий».

Кто виноват (никто)

Важно оговориться: 10 января объявили не новый вердикт. Он вынесен еще в июле 2022-го, когда CAS отклонил две апелляции от РФС и одну от четырех российских клубов (ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи») к ФИФА, УЕФА и ряду европейских ассоциаций футбола. Таким образом, сейчас нам не открыли Америку, а официально объяснили мотивы суда.

По мнению CAS, все сделано в целях безопасности проведения международных соревнований: «Большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулась ФИФА, обжалуемое решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного участия других стран в международных футбольных соревнованиях».

Второй важный момент — ФИФА и УЕФА, по мнению суда, не нарушали свои уставы и законы Швейцарии, где находятся штаб-квартиры организаций. Но главное — наша сторона фактически признана пострадавшей. Цитата: «К сожалению, ФИФА была вынуждена принять решение, за которое ни РФС, ни российские команды, ни российские игроки ответственности не несут, но которое, вероятно, продолжит оказывать негативный эффект на российский футбол в целом».

В общем, «никто не виноват, но отстранили правильно». Подобные формулировки доказывают: те, кто их составлял, тоже не до конца понимают, как все логично объяснить.

Не говоря уже о том, что само решение, возможно, тоже принято не единогласно. Обратите внимание на формулировку «большинство членов комиссии» — по данным Telegram-канала «Мутко против», один из трех арбитров CAS встал на сторону России. Какой именно — неизвестно.

Конечно, это никак не повлияет на положение РФС и клубов РПЛ, которые сейчас ждут официальных документов и продумывают дальнейшие шаги. Потому что, опять-таки, решение не новое. Но есть хотя бы небольшой повод для оптимизма, ведь если информация подтвердится, в Доме футбола возникнет понимание, что в Европе не все поддерживают изоляцию России.

— Мы видели публикацию текста решения CAS по апелляции РФС на сайте суда и ожидаем его официального направления в РФС, после чего у нас будет 30 дней для принятия решения о дальнейших юридических действиях, — сказали «Известиям» в Службе коммуникаций РФС.

Процедуру подачи документов на апелляцию прокомментировала спортивный юрист Анна Анцелиович.

— Когда стороны получают полный текст решения, у них начинает отсчитываться срок для возможной подачи оспаривания и обжалования данного решения в верховном суде Швейцарии по процессуальным вопросам, — объяснила она «Известиям». — Верховный суд Швейцарии рассматривает не решение по существу, а только возможные отступления от какой-то процедуры, на которую будет ссылаться сторона, и определяет, подлежит ли данное решение отмене. Но, насколько я помню, в данных решениях указано, что мотивировочная часть подготовлена где-то 25 ноября 2022 года. Вряд ли сейчас сообщили об этом сторонам, и процессуальный срок уже идет.

Старый свет лучше

При этом РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА в размере 250 швейцарских франков, а до конца недели организация определит состав группы по взаимодействию с УЕФА (туда также войдут представители ФИФА и МОК). По словам генсека организации Максима Митрофанова, РФС «счастлив быть в УЕФА» и хочет понять, как вернуться. А ведь в декабре была создана рабочая группа, которая должна заниматься возможным переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию (АФК).

— РФС — не частная корпорация, которая принимает решения за закрытыми дверьми в интересах группы акционеров, — подчеркнул функционер журналистам. — РФС отстаивает интересы всего футбольного сообщества во всем его многообразии. Мы, как Российский футбольный союз все свои обязанности исполняем. Собственно, и УЕФА свои обязанности, кроме самой важной — участия в соревнованиях — выполняет. Мы хотим играть, чтобы мы не только варились в собственном соку, и наши коллеги из УЕФА должны понимать эту потребность . При этом мы достигаем договоренности о каких-то первых шагах. Наша задача — все формализовать и привести УЕФА к созданию дорожной карты. Нам надо понимать, как вернуться.

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев считает, что не стоит принимать поспешных решений.

— Давайте начнем с того, что УЕФА и ФИФА не исключали нас из европейского футбола, а отстранили до конца календарного футбольного сезона-2022/2223, который заканчивается в мае, — напомнил он «Известиям». — Сегодня нам надо дождаться, когда закончится национальное первенство России, чтобы понять, какое решение дальше будет принято. РФС находится в тесном контакте с ФИФА и УЕФА, но только в конце футбольного сезона можно сесть за стол переговоров и обсуждать эту тему — либо наше дальнейшее отстранение, либо наше возвращение.

Сборная России должна участвовать в отборных матчах на чемпионаты мира и Европы, подчеркнул Валерий Газзаев.

— Второй момент — даже если наш футбол будет изолирован от европейских соревнований, мы должны поставить вопрос об участии хотя бы нашей сборной на отборочных играх на чемпионатах Европы и мира, а потом бы уже постепенно клубы вернулись в европейский футбол. Для игроков, которые участвуют в национальном первенстве, появились бы стимул и мотивация, если бы наша сборная участвовала на отборочных играх. Такое уже было — в 80-х годах была исключена Английская премьер-лига на пять лет, но сборной разрешили участвовать в отборочных играх на ЧМ и ЧЕ.

Выигрывавший вместе с ЦСКА первый в постсоветской истории российского футбола европейский трофей — Кубок УЕФА в 2005-м — специалист подчеркнул значимость соревнований именно в Старом Свете и призывает не делать эмоциональных шагов.

— Не надо говорить: «Не пустите, да мы пойдем в Азию». Давайте будем реалистами: европейский футбол есть европейский футбол, — рассуждает Валерий Газзаев. — Разрешили же российским теннисистам участвовать на Australian Open. Тем более, многие политики сегодня выступают за то, чтобы российский спорт допустили к международным турнирам. Россия всегда была одним из главных фаворитов на всех зимних и летних соревнованиях и всегда была одной из сильнейших мировых держав и была всегда конкурентноспособна за самые высокие достижения.

Именитый в прошлом нападающий сборной России и ведущих клубов РПЛ Дмитрий Сычев с четырехкратным чемпионом России согласен.

— Это очень сложный и глобальный вопрос, и, чтобы в нем разобраться, надо учитывать все нюансы, — сказал экс-форвард «Локомотива» «Известиям». — Но мое мнение: нужно в любом случае оставаться в Европе. Для России, ее молодежи и юношей конкуренция с европейскими клубами и сборными намного важнее, чтобы соответствовать высочайшему уровню развития.

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России добавил, что азиатский уровень — непростой для всей вертикали юношеского футбола.