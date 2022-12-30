Уходя, подожди: почему РФС заморозил решение вопроса о выходе из УЕФА
Российский футбольный союз создает рабочую группу для изучения вопроса о возвращении страны в систему международных соревнований — так решил исполком организации на заседании 30 декабря. До 1 апреля она должна изучить аргументы и за переход России в Азиатскую конфедерацию футбола и за сохранение членства в УЕФА. В состав группы могут войти представители ФИФА, УЕФА и МОКа, сообщил глава РФС Александр Дюков. Главный для РФС вопрос — допуск нашей страны к отборочным играм чемпионата мира 2026 года. Рабочая группа должна найти вариант, при котором это станет возможным — при членстве России в УЕФА или АФК. Эксперты считают отказ от поспешного голосования за переход в Азию правильным решением.
Отсрочка на три месяца
От заседания исполкома РФС 30 декабря ожидали многого. Предполагалось, что его члены проведут голосование — инициировать ли процесс выхода из состава УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Однако голосование не состоялось.
— Продолжили обсуждение перехода в Азию, — рассказал глава РФС о ходе заседания исполкома. — Принято решение обратиться к УЕФА по вопросу создания рабочей группы. Пригласили туда трех членов УЕФА, хотим также пригласить представителей МОКа и ФИФА. С ними разговора об участии в рабочей группе не было. Думаю, ФИФА заинтересуется, им тоже важно найти решение. Цель — анализ и выработка дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры, — сообщил он.
По словам Дюкова, группу сформируют сразу после новогодних праздников, работать она будет до 1 апреля.
— Для нас важно принять участие в чемпионате мира 2026 года, поэтому рабочая группа будет прорабатывать вариант, при котором это возможно, — подчеркнул глава РФС.
Варианта два — остаться в УЕФА и надеяться, что Россию допустят к европейскому отборочному турниру на ЧМ, или уходить в Азию и играть отборочные игры там (конечно, если АФК и ФИФА не будут против).
Изменение риторики
Первый раз вопрос о переходе России в Азию предметно обсуждался исполкомом организации 23 декабря. Тогда казалось, что чаша весом склоняется к стремительному принятию решения о смене Россией футбольной «прописки». Александр Дюков после того заседания заявил, что «не видит света в конце тоннеля» в вопросе снятия санкций со стороны УЕФА.
Поддерживали переход и многие клубы РПЛ.
— РФС провел опрос среди клубов и спонсоров. Подавляющее большинство клубов поддерживает переход. Кто-то — полностью, кто-то — с оговоркой о том, что лучше играть, чем не играть совсем, — говорил Александр Дюков.
Заседание исполкома Российского футбольного союза 23 декабря
Однако финального решения принято не было — его перенесли на 27 декабря. Такая спешка мотивировалась организационными и юридическими нюансами. Вице-президент РФС Денис Соловьев объяснял: если решение не будет принято до 31 декабря 2022 года и соответствующее письмо не уйдет в УЕФА, эта организация сможет рассмотреть заявление о выходе аж в июле 2024 года. А к этому моменту отбор на ЧМ-2026 стартует без нас.
Но и 27 декабря голосование не состоялось — его перенесли на последние дни года. И вот 30 декабря принято решение о создании рабочей группы.
— Мосты не сожжены, — подчеркнул Дюков. — УЕФА и футбольные люди Европы хотят нас видеть. Если бы они не хотели, с нами вообще бы не сотрудничали. И более того — исключили бы.
У присутствующих на пресс-конференции возникло ощущение, что у президента РФС изменилась риторика. Казалось, что на прошлом заседании его позиция была более жесткая и переход в АФК лишь дело времени.
— Неделю назад у нас было два варианта, — ответил на это Дюков. — И я тогда сказал, что нет очевидного решения. Возможно, это выглядело так, что я выступал за переход в АФК. Потому что вы задавали соответствующие вопросы. Я объяснял, почему такая возможность должна быть рассмотрена.
Цель поставлена
После сегодняшнего заседания исполкома РФС возможный переход в АФК уже не выглядит делом решенным. Хотя, по словам Дюкова, нас там ждут.
— Азиатская конфедерация еще раз подтвердила, что готова нас принять. Гарантийных писем нет, но у нас нет оснований им не доверять, — подчеркнул президент РФС. — Но финальное решение об участии в квалификации принимает ФИФА. Смогут ли команды из России принять участие в клубных соревнованиях Азии? Есть большие сомнения, что это получится в следующем году. Это технический момент, мы можем не успеть совершить переход.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подчеркнул, что пока Россия не исключена из квалификации ЧМ-2026.
— Пока у нас есть запрет на участие только в квалификации чемпионата Европы – 2024, — отметил «Известиям» Вячеслав Колосков. — Участвовать в чемпионате мира – 2026 нам никто не запрещал. Всё в развитии, динамике. История продолжается.
При этом Колосков назвал грамотным решением создание рабочей группы по изучению вопроса о целесообразности перехода из УЕФА в АФК.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков и первый вице-президент РФС Никита Симонян (слева направо) во время заседания исполкома Российского футбольного союза
— Нас ведь никто никуда не торопит, — продолжил эксперт. — У нас есть время поразмыслить. Это же сложнейший вопрос, исторический — переход из одной в другую конфедерацию. Тем более из более развитой в менее развитую. Абсолютно грамотное и взвешенное решение создать рабочую группу. Надо проработать этот вопрос со всех сторон. Не только внутри России, но и с ФИФА прежде всего поговорить, договориться о поддержке в случае перехода, будет ли у нас возможность вернуться из АФК в УЕФА. Процесс многогранный, сложнейшая проблема.
Со стороны АФК официальной реакции на все бурные события последних дней пока не было. Публично на эту тему высказывался лишь глава международного отдела Ассоциации футбола Узбекистана Шерзод Игамбердиев. «Россия — страна, которая недавно провела ЧМ, она является специалистом с огромным опытом, это дополнительные инвестиции и спонсоры», — заявил он. Будут ли представители АФК участвовать в рабочей группе, неизвестно, Александр Дюков об этом не упомянул.