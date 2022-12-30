Уходя, подожди: почему РФС заморозил решение вопроса о выходе из УЕФА

Российский футбольный союз создает рабочую группу для изучения вопроса о возвращении страны в систему международных соревнований — так решил исполком организации на заседании 30 декабря. До 1 апреля она должна изучить аргументы и за переход России в Азиатскую конфедерацию футбола и за сохранение членства в УЕФА. В состав группы могут войти представители ФИФА, УЕФА и МОКа, сообщил глава РФС Александр Дюков. Главный для РФС вопрос — допуск нашей страны к отборочным играм чемпионата мира 2026 года. Рабочая группа должна найти вариант, при котором это станет возможным — при членстве России в УЕФА или АФК. Эксперты считают отказ от поспешного голосования за переход в Азию правильным решением.

Отсрочка на три месяца

От заседания исполкома РФС 30 декабря ожидали многого. Предполагалось, что его члены проведут голосование — инициировать ли процесс выхода из состава УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Однако голосование не состоялось.

— Продолжили обсуждение перехода в Азию, — рассказал глава РФС о ходе заседания исполкома. — Принято решение обратиться к УЕФА по вопросу создания рабочей группы. Пригласили туда трех членов УЕФА, хотим также пригласить представителей МОКа и ФИФА. С ними разговора об участии в рабочей группе не было. Думаю, ФИФА заинтересуется, им тоже важно найти решение. Цель — анализ и выработка дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры, — сообщил он.

По словам Дюкова, группу сформируют сразу после новогодних праздников, работать она будет до 1 апреля.

— Для нас важно принять участие в чемпионате мира 2026 года, поэтому рабочая группа будет прорабатывать вариант, при котором это возможно, — подчеркнул глава РФС.

Варианта два — остаться в УЕФА и надеяться, что Россию допустят к европейскому отборочному турниру на ЧМ, или уходить в Азию и играть отборочные игры там (конечно, если АФК и ФИФА не будут против).

Изменение риторики

Первый раз вопрос о переходе России в Азию предметно обсуждался исполкомом организации 23 декабря. Тогда казалось, что чаша весом склоняется к стремительному принятию решения о смене Россией футбольной «прописки». Александр Дюков после того заседания заявил, что «не видит света в конце тоннеля» в вопросе снятия санкций со стороны УЕФА.

Поддерживали переход и многие клубы РПЛ.

— РФС провел опрос среди клубов и спонсоров. Подавляющее большинство клубов поддерживает переход. Кто-то — полностью, кто-то — с оговоркой о том, что лучше играть, чем не играть совсем, — говорил Александр Дюков.

Уходя, подожди Заседание исполкома Российского футбольного союза 23 декабря Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Однако финального решения принято не было — его перенесли на 27 декабря. Такая спешка мотивировалась организационными и юридическими нюансами. Вице-президент РФС Денис Соловьев объяснял: если решение не будет принято до 31 декабря 2022 года и соответствующее письмо не уйдет в УЕФА, эта организация сможет рассмотреть заявление о выходе аж в июле 2024 года. А к этому моменту отбор на ЧМ-2026 стартует без нас.

Но и 27 декабря голосование не состоялось — его перенесли на последние дни года. И вот 30 декабря принято решение о создании рабочей группы.

— Мосты не сожжены, — подчеркнул Дюков. — УЕФА и футбольные люди Европы хотят нас видеть. Если бы они не хотели, с нами вообще бы не сотрудничали. И более того — исключили бы.

У присутствующих на пресс-конференции возникло ощущение, что у президента РФС изменилась риторика. Казалось, что на прошлом заседании его позиция была более жесткая и переход в АФК лишь дело времени.

— Неделю назад у нас было два варианта, — ответил на это Дюков. — И я тогда сказал, что нет очевидного решения. Возможно, это выглядело так, что я выступал за переход в АФК. Потому что вы задавали соответствующие вопросы. Я объяснял, почему такая возможность должна быть рассмотрена.

Цель поставлена

После сегодняшнего заседания исполкома РФС возможный переход в АФК уже не выглядит делом решенным. Хотя, по словам Дюкова, нас там ждут.

— Азиатская конфедерация еще раз подтвердила, что готова нас принять. Гарантийных писем нет, но у нас нет оснований им не доверять, — подчеркнул президент РФС. — Но финальное решение об участии в квалификации принимает ФИФА. Смогут ли команды из России принять участие в клубных соревнованиях Азии? Есть большие сомнения, что это получится в следующем году. Это технический момент, мы можем не успеть совершить переход.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подчеркнул, что пока Россия не исключена из квалификации ЧМ-2026.

— Пока у нас есть запрет на участие только в квалификации чемпионата Европы – 2024, — отметил «Известиям» Вячеслав Колосков. — Участвовать в чемпионате мира – 2026 нам никто не запрещал. Всё в развитии, динамике. История продолжается.

При этом Колосков назвал грамотным решением создание рабочей группы по изучению вопроса о целесообразности перехода из УЕФА в АФК.

Уходя, подожди Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков и первый вице-президент РФС Никита Симонян (слева направо) во время заседания исполкома Российского футбольного союза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Нас ведь никто никуда не торопит, — продолжил эксперт. — У нас есть время поразмыслить. Это же сложнейший вопрос, исторический — переход из одной в другую конфедерацию. Тем более из более развитой в менее развитую. Абсолютно грамотное и взвешенное решение создать рабочую группу. Надо проработать этот вопрос со всех сторон. Не только внутри России, но и с ФИФА прежде всего поговорить, договориться о поддержке в случае перехода, будет ли у нас возможность вернуться из АФК в УЕФА. Процесс многогранный, сложнейшая проблема.