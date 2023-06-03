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Полузащитник Марко Асенсио покинет «Реал Мадрид» после семи сезонов в клубе

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Фото: Global Look Press/Mutsu Kawamori
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Испанский полузащитник Марко Асенсио уйдет из футбольного клуба (ФК) «Реал Мадрид» по окончании сезона. Об этом сообщается в субботу, 3 июня, на сайте мадридского ФК.

«Реал Мадрид» хотел бы выразить свою благодарность и привязанность к Марко Асенсио, игроку, который семь сезонов защищал нашу эмблему и нашу футболку», — говорится в сообщении.

В «Реале» Асенсио выиграл 17 титулов, а именно три Кубка Европы, четыре Клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы, три чемпионата, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.

«Реал» всегда был и будет его домом, и он желает ему и его семье удачи на этом новом этапе», — отметили в клубе.

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17 мая «Реал» уступил английскому ФК «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА со счетом 4:0. В результате, «Манчестер Сити» в финале сыграет с итальянским «Интером». Матч состоится 10 июня в Стамбуле.

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