Макрон заявил о намерении убедить футболиста Мбаппе остаться в ПСЖ

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 14 июня, заявил, что намерен убедить футболиста Килиана Мбаппе остаться в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом сообщило издание RMC Sport.

По его данным, юный болельщик клуба спросил французского лидера, останется ли спортсмен в ПСЖ.

«У меня нет новостей по этому поводу, но я постараюсь этого добиться», — ответил Макрон.

Накануне, 13 июня, Мбаппе сообщил, что отказался продлевать контракт с ПСЖ.

О том, что футболист не собирается продливать контракт, сообщила 12 июня французская газета L'Equipe. Его соглашение с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24. В клубе считают, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году. При этом команда не собирается продавать нападающего в летнее трансферное окно.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года, в составе клуба стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем Кубка страны.