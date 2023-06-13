Футболист Мбаппе заявил об отсутствии переговоров о продлении контракта с ПСЖ

Французский футболист, нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Килиан Мбаппе 13 июня сообщил, что не обсуждал с руководством клуба продление своего контракта.

«Руководство клуба, ответственное за продление соглашения, было проинформировано 15 июля 2022 года о моем решении (не активировать опцию продления после 2024 года)», — пишет издание RMC Sport, ссылаясь на текст пресс-релиза спортсмена.

По словам Мбаппе, письмо стало подтверждением того, что уже было устно разъяснено ранее, передает «Спорт-Экспресс».

О том, что футболист не собирается продливать контракт, сообщила накануне французская газета L'Equipe. Его соглашение с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24. В клубе считают, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году. При этом команда не собирается продавать нападающего в летнее трансферное окно.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года, в составе клуба стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем Кубка страны.