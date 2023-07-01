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Стало известно о закрытии сделки по трансферу Мбаппе из ПСЖ в «Реал»

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе на следующей неделе перейдет в «Реал». Об этом 30 июня сообщил в Twitter журналист Франсуа Галлардо.

По имеющимся у журналиста сведениям, стороны согласовали все условия сделки по переходу 24-летнего французского форварда. Однако сумма трансфера не уточняется.

До этого, 26 июня, сообщалось, что ПСЖ хочет получить от футболиста Мбаппе однозначный ответ по поводу его будущего: станет ли он продлевать контракт или решит покинуть команду.

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14 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен убедить футболиста остаться в ПСЖ. За день до этого Мбаппе сообщил, что не обсуждал продление контракта с клубом.

О том, что футболист не собирается продлевать контракт, сообщила 12 июня французская газета L'Equipe. Его соглашение с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24. В клубе считали, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году.

Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2018 года. Им было сыграно за клуб Лиги 1 260 матчей, забито 212 голов и отдано 98 результативных передач.

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