«ПСЖ» хочет получить четкий ответ от Мбаппе по поводу его будущего

Руководство «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») хочет получить от французского форварда Килиана Мбаппе быстрый и однозначный ответ по поводу его будущего, сообщила 26 июня газета Le Parisien.



По сообщению источника, клуб хочет, чтобы футболист либо выразил желание продлить контракт, либо сказал о решении покинуть команду. В зависимости от принятого решения 24-летнего француза, будут зависеть следующие действия «ПСЖ». Так, если он не станет продлевать контракт, парижский клуб продаст игрока в летнее трансферное окно.



Ранее, 14 июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен убедить футболиста остаться в «ПСЖ».

За день до этого Мбаппе сообщил, что отказался продлевать контракт с клубом.



О том, что футболист не собирается продлевать контракт, сообщила 12 июня французская газета L'Equipe. Его соглашение с «ПСЖ» истекает в конце сезона-2023/24. В клубе считают, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году. При этом команда не собирается продавать нападающего в летнее трансферное окно.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» летом 2018 года. Им было сыграно за клуб Лиги 1 260 матчей, забито 212 голов и отдано 98 результативных передач.



