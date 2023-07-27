Мбаппе отказался от перехода в «Аль-Хиляль» за рекордную сумму в $300 млн
Нападающий французского футбольного клуба (ФК) ПСЖ Килиан Мбаппе отказался от перехода в «Аль-Хиляль» за рекордную для мира сумму в €300 млн, отказавшись разговаривать с делегацией клуба из Саудовской Аравии. Об этом написала в четверг, 27 июля, французская спортивная газета L’Équipe.
«24-летний нападающий и его окружение отвергли любые обсуждения с клубом из Эр-Рияда, который предложил ПСЖ €300 млн», — передает издание.
В некоторых источниках упоминалась сумма €700 млн. Такую зарплату якобы мог получить Мбаппе за один сезон, однако его окружение отвергло любую возможность обсуждения с «Аль-Хилялем» и полностью исключает отъезд игрока в Саудовскую Аравию.
22 июля журналист Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе выставлен на трансфер руководством ПСЖ. Также футболиста исключили из состава команды на предсезонный тур в Японию, который запланирован с 22 июля по 2 августа.
Форвард узнал о решении клуба после товарищеского матча с «Гавром», завершившегося со счетом 2:0. Победный мяч забил именно Мбаппе. Для футболиста решение клуба стало неожиданностью, но он его принял.
24 июля Романо сообщил, что «Аль-Хиляль» официально обратился к ПСЖ по поводу трансфера Мбаппе.