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Источник сообщил об официальном обращении «Аль-Хиляля» к ПСЖ по транферу Мбаппе

Журналист Романо: «Аль-Хиляль» официально обратился к ПСЖ по транферу Мбаппе
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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» официально обратился к французскому ПСЖ по поводу трансфера нападающего Килиана Мбаппе. Об этом 24 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Аль-Хиляль» подал официальную заявку в ПСЖ, чтобы начать переговоры по Мбаппе. Полагаю, что стоимость составит €300 млн — рекордная плата. Никаких переговоров со стороны игрока», — написал он в Twitter.

Романо добавил, что в ПСЖ считают, что Мбаппе согласовал условия личного контракта с испанским «Реалом».

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22 июля Романо сообщил, что Мбаппе выставлен на трансфер руководством ПСЖ. Также футболиста исключили из состава команды на предсезонный тур в Японию, который запланирован с 22 июля по 2 августа.

Форвард узнал о решении клуба после товарищеского матча с «Гавром», завершившегося со счетом 2:0. Победный мяч забил именно Мбаппе. Для футболиста решение клуба стало неожиданностью, но он его принял.

30 июня стало известно о закрытии сделки по трансферу Мбаппе из ПСЖ в «Реал». Стороны согласовали все условия для перехода 24-летнего французского форварда.

Как сообщило испанское издание Marca 7 июля, в ПСЖ считают, что Мбаппе снова решил уйти в «Реал Мадрид» после ухода Карима Бензема. Еще в мае переговоры представителей Мбаппе и ПСЖ по поводу продления контракта шли в правильном направлении, однако после трансфера Бензема всё неожиданно изменилось. Спортсмен отказался продлевать свой договор с футбольным клубом, указало издание.

О том, что футболист не собирается продлевать контракт, сообщила 12 июня французская газета L'Equipe. Его соглашение с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24. В клубе считали, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году.

Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года. В сезоне-2022/23 он забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах. Всего на его счету за ПСЖ 212 голов и 98 результативных передач в 1260 матчах.

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