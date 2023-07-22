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ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер

Руководство ПСЖ считает, что Мбаппе договорился о переходе в «Реал» бесплатно
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Нападающий Килиан Мбаппе выставлен на трансфер руководством французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом 21 июля на своей странице в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

Кроме того, футболиста исключили из состава команды на предсезонный тур в Японию, который запланирован с 22 июля по 2 августа.

При этом, руководство ПСЖ уверено, что нападающий команды Килиан Мбаппе согласовал с «Реалом» переход в 2024 году на правах свободного агента, указал журналист.

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Ранее, 30 июня, стало известно о закрытии сделки по трансферу Мбаппе из ПСЖ в «Реал». Стороны согласовали все условия для перехода 24-летнего французского форварда.

Как сообщило испанское издание Marca 7 июля, в ПСЖ считают, что Мбаппе снова решил уйти в «Реал Мадрид» после ухода Карима Бензема. Еще в мае переговоры представителей Мбаппе и ПСЖ по поводу продления контракта шли в правильном направлении, однако после трансфера Бензема всё неожиданно изменилось. Спортсмен отказался продлевать свой договор с футбольным клубом, указало издание.

О том, что футболист не собирается продлевать контракт, сообщила 12 июня французская газета L'Equipe. Его соглашение с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24. В клубе считали, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году.

Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2018 года. Им было сыграно за клуб Лиги 1260 матчей, забито 212 голов и отдано 98 результативных передач.

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