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Спорт
Мбаппе удивился решению ПСЖ не отправлять его в турне по Японии

Мбаппе удивился решению ПСЖ не отправлять его в турне по Японии

Мбаппе был удивлен исключением из состава ПСЖ на турне по Японии
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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Исключение из состава футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) на предсезонное турне по Японии стало неожиданностью для нападающего Килиана Мбаппе. Об этом 21 июля сообщил канал ESPN.

Отмечается, что форвард узнал о решении клуба после товарищеского матча с «Гавром», завершившегося со счетом 2:0. Победный мяч забил именно Мбаппе. Несмотря на удивление, 24-летний француз принял такое решение руководства.

По информации канала, у Мбаппе остался еще год контракта с ПСЖ, но он сообщил клубу, что не собирается продлевать его. Нападающий выбрал перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

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Ранее в этот день журналист Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе выставлен на трансфер руководством ПСЖ. Также футболиста исключили из состава команды на предсезонный тур в Японию, который запланирован с 22 июля по 2 августа.

30 июня стало известно о закрытии сделки по трансферу Мбаппе из ПСЖ в «Реал». Стороны согласовали все условия для перехода 24-летнего французского форварда.

Как сообщило испанское издание Marca 7 июля, в ПСЖ считают, что Мбаппе снова решил уйти в «Реал Мадрид» после ухода Карима Бензема. Еще в мае переговоры представителей Мбаппе и ПСЖ по поводу продления контракта шли в правильном направлении, однако после трансфера Бензема всё неожиданно изменилось. Спортсмен отказался продлевать свой договор с футбольным клубом, указало издание.

О том, что футболист не собирается продлевать контракт, сообщила 12 июня французская газета L'Equipe. Его соглашение с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24. В клубе считали, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году.

Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года. В сезоне-2022/23 он забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах. Всего на его счету за ПСЖ 212 голов и 98 результативных передач в 1260 матчах.

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