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Спорт
Профсоюз футболистов выступил в защиту нападающего Мбаппе

Профсоюз футболистов выступил в защиту нападающего Мбаппе

Профсоюз футболистов выступил в защиту форварда Мбаппе, исключенного из состава «ПСЖ»
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) поддержал нападающего «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») Килиана Мбаппе, которого не включили в заявку команды на предсезонное турне по Японии. Соответствующее заявление было опубликовано 22 июля на сайте организации.

Как отметили в UNFP, до тех пор, пока игроки остаются в клубе, у них должны быть те же условия труда, что и у остальных футболистов.

«UNFP считает целесообразным напомнить руководителям, что давление на работника, например, путем ухудшения условий труда с целью вынудить его уйти или согласиться на то, что хочет работодатель, является моральным преследованием, которое французское законодательство решительно осуждает», — говорится в заявлении.

Также в организации напомнили о праве союза подать гражданский и уголовный иск против любого клуба, который ведет себя подобным образом.

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Накануне журналист Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе выставлен на трансфер руководством ПСЖ. Также футболиста исключили из состава команды на предсезонный тур в Японию, который запланирован с 22 июля по 2 августа.

Форвард узнал о решении клуба после товарищеского матча с «Гавром», завершившегося со счетом 2:0. Победный мяч забил именно Мбаппе. Для футболиста решение клуба стало неожиданностью, но он его принял.

30 июня стало известно о закрытии сделки по трансферу Мбаппе из ПСЖ в «Реал». Стороны согласовали все условия для перехода 24-летнего французского форварда.

Как сообщило испанское издание Marca 7 июля, в ПСЖ считают, что Мбаппе снова решил уйти в «Реал Мадрид» после ухода Карима Бензема. Еще в мае переговоры представителей Мбаппе и ПСЖ по поводу продления контракта шли в правильном направлении, однако после трансфера Бензема всё неожиданно изменилось. Спортсмен отказался продлевать свой договор с футбольным клубом, указало издание.

О том, что футболист не собирается продлевать контракт, сообщила 12 июня французская газета L'Equipe. Его соглашение с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24. В клубе считали, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году.

Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года. В сезоне-2022/23 он забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах. Всего на его счету за ПСЖ 212 голов и 98 результативных передач в 1260 матчах.

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