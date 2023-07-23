Профсоюз футболистов выступил в защиту нападающего Мбаппе

Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) поддержал нападающего «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») Килиана Мбаппе, которого не включили в заявку команды на предсезонное турне по Японии. Соответствующее заявление было опубликовано 22 июля на сайте организации.

Как отметили в UNFP, до тех пор, пока игроки остаются в клубе, у них должны быть те же условия труда, что и у остальных футболистов.

«UNFP считает целесообразным напомнить руководителям, что давление на работника, например, путем ухудшения условий труда с целью вынудить его уйти или согласиться на то, что хочет работодатель, является моральным преследованием, которое французское законодательство решительно осуждает», — говорится в заявлении.

Также в организации напомнили о праве союза подать гражданский и уголовный иск против любого клуба, который ведет себя подобным образом.

Накануне журналист Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе выставлен на трансфер руководством ПСЖ. Также футболиста исключили из состава команды на предсезонный тур в Японию, который запланирован с 22 июля по 2 августа.

Форвард узнал о решении клуба после товарищеского матча с «Гавром», завершившегося со счетом 2:0. Победный мяч забил именно Мбаппе. Для футболиста решение клуба стало неожиданностью, но он его принял.

30 июня стало известно о закрытии сделки по трансферу Мбаппе из ПСЖ в «Реал». Стороны согласовали все условия для перехода 24-летнего французского форварда.

Как сообщило испанское издание Marca 7 июля, в ПСЖ считают, что Мбаппе снова решил уйти в «Реал Мадрид» после ухода Карима Бензема. Еще в мае переговоры представителей Мбаппе и ПСЖ по поводу продления контракта шли в правильном направлении, однако после трансфера Бензема всё неожиданно изменилось. Спортсмен отказался продлевать свой договор с футбольным клубом, указало издание.

О том, что футболист не собирается продлевать контракт, сообщила 12 июня французская газета L'Equipe. Его соглашение с ПСЖ истекает в конце сезона-2023/24. В клубе считали, что Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году.

Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года. В сезоне-2022/23 он забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах. Всего на его счету за ПСЖ 212 голов и 98 результативных передач в 1260 матчах.