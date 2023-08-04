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ВС РФ пресекли попытку ВСУ осуществить теракт с помощью БПЛА в Крыму

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В ночь на пятницу была пресечена попытка киевского режима осуществить теракт беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам на территории полуострова Крым. Об этом 4 августа сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что всего было зафиксировано 13 беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Крымского полуострова — 10 БПЛА были ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), а оставшиеся три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — добавили в российском Минобороны.

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Ранее в этот же день советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о срабатывании систем ПВО в нескольких районах республики. Повреждений и пострадавших не было, все объекты были сбиты, уточнил он.

1 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Кара-Кобы, по предварительным данным, был сбит беспилотник. По его словам, на земле произошел подрыв, загорелись трава и кустарники.

30 июля Минобороны РФ пресекло попытку киевского режима осуществить атаку 25 беспилотными летальными аппаратами (БПЛА) по объектам на территории полуострова Крым.

До этого, 16 июля, губернатор Севастополя рассказал о ликвидации вражеских беспилотников над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Никакие объекты как в городе, так и в акватории не пострадали.

Позже в Минобороны РФ уточнили, что система противовоздушной обороны сбила два украинских дрона вдалеке от береговой линии, еще пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российские силы уничтожили два безэкипажных катера в северной части Черного моря.

Между тем 26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры в связи с террористическими атаками Украины. Она указала на серию совершенных в текущем месяце украинских атак на гражданские объекты в России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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