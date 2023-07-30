Минобороны РФ сообщило о 25 сбитых беспилотниках в Крыму

Силами Минобороны РФ была пресечена попытка киевского режима осуществить атаку беспилотными летальными аппаратами (БпЛА) по объектам на территории полуострова Крым. Об этом 30 июля сообщили в военном ведомстве.

«16 украинских БпЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут», — сказано в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

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