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Пострадавшую при ударе по Крымскому мосту девочку выписывают из больницы

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Фото: соцсети
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Пострадавшую при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крымскому мосту девочку, 14-летнюю Ангелину Кулик, сегодня выписывают из больницы. Об этом рассказал «Известиям» 24 июля ее дядя Сергей Шестаков.

Со слов родственника, они уже собираются с Ангелиной домой. Он отметил, что племянница находится в хорошем эмоциональном и физическом состоянии.

Также, по словам Сергея, Ангелина с первых дней трагедии знала о том, что ее родители погибли.

«Ангелину мы возьмем к себе»
Ребенка, потерявшего родителей в теракте на Крымском мосту, будут воспитывать бабушка и дедушка

17 июля Украина предприняла попытку новой террористической атаки на Крымский мост. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате атаки погибли два жителя региона — семейная пара. Находившаяся с ними дочь Ангелина пострадала, она была госпитализирована. Позже для продолжения лечения девочку доставили в ведущую детскую федеральную клинику в Москве. Отмечалось, что угрозы для ее жизни нет.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

20 июля погибших при теракте на Крымском мосту Наталью и Алексея Кулик похоронили в их родном хуторе Подольхи Новооскольского округа Белгородской области.

До этого, 17 июля, бабушка выжившей при теракте Ангелины Алла Кулик (мать погибшего Алексея Кулика, отца Ангелины) заявила, что девочка останется в семье своей тети Алены Шестаковой. По словам 72-летней женщины, школьница будет жить у родной сестры ее погибшей мамы. Бабушка приняла такое решение, поскольку в силу своего возраста опасается, что не сможет должным образом следить за подростком.

Женщина добавила, что родители Ангелины не боялись возможных терактов, потому как сами жили в обстреливаемой украинскими военными Белгородской области.

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