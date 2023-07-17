СК заявил о причастности спецслужб Украины к теракту на Крымском мосту

По факту ЧП на Крымском мосту возбуждено уголовное дело о теракте, к нему причастны украинские спецслужбы. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ 17 июля.

Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (Террористический акт).

«По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. <...> Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что среди погибших были мужчина и женщина. Они ехали на легковом автомобиле. При этом их несовершеннолетняя дочь осталась жива, но получила ранения.

Ранее в этот день глава Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщил, что в результате происшествия погибли двое взрослых, один ребенок пострадал. Девочку госпитализировали самолетом санавиации. Ее предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести. Гладков заверил, что семье будет оказана необходимая помощь.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымский мост в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края была совершена атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По этой причине на мосту остановили движение. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил пока не совершать поездки через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Для координации действий был создан оперштаб, а на востоке Крыма планируют открыть пункты временного размещения для туристов. На Крымском мосту также организовано автобусное сообщение до станции Южная (последняя ж/д станция перед Крымским мостом). Оттуда можно добраться электропоездами в Темрюк и пересесть снова на автобусы до пункта назначения.