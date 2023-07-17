При ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок

Во время чрезвычайного происшествия на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

«Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести», — говорится в Telegram-канале штаба.

В настоящий момент медики готовят санитарную авиацию, чтобы доставить ребенка в краевое лечебное учреждение.

Ранее в этот день сообщалось, что на Крымском мосту остановлено движение из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, сейчас на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Он попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о создании оперативного штаба для координации действий в связи с ситуацией на Крымском мосту. Он добавил о поддержании связи с коллегами из Крыма.