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Пункты временного размещения откроют для туристов после ЧП на Крымском мосту

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Фото: соцсети
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Пункты временного размещения для туристов откроют на востоке Крыма после ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков 17 июля.

«В них туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы», — написал он в Telegram.

Крючков также указал, что для проезда по альтернативному маршруту при себе необходимо иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей и документы на автомобиль.

Ранее в этот день движение по переправе было остановлено из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава региона Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о создании оперативного штаба для координации действий в связи с ситуацией.

По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате происшествия двое взрослых погибли, их ребенок пострадал. Позднее стало известно, что девочку госпитализировали самолетом санавиации.

Гладков заверил, что семье будет оказана необходимая помощь.

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