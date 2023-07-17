Аксенов сообщил о приостановке автомобильного движения на Крымском мосту
На Крымском мосту остановлено движения из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Об этом 17 июля сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации», — сказано в сообщении в его Telegram-канале.
Аксенов также добавил, что на место выехал зампред Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.