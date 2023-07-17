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Аксенов сообщил о приостановке автомобильного движения на Крымском мосту

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На Крымском мосту остановлено движения из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Об этом 17 июля сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации», — сказано в сообщении в его Telegram-канале.

Аксенов также добавил, что на место выехал зампред Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

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