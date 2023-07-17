В Краснодарском крае создали оперштаб по ситуации на Крымском мосту
В Темрюкском районе сформирован оперативный штаб для координации действий в связи с ситуацией на Крымском мосту. Об этом сообщил 17 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«По моему поручению, на месте, в Темрюкском районе, сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту», — написал он в Telegram-канале.
Кондратьев добавил о поддержании связи с коллегами из Крыма.
В Минтрансе РФ напомнили о маршрутах движения по территории новых регионов.
«В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам», — сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
Ранее глава Республики Сергей Аксенов призвал автомобилистов выбирать альтернативные сухопутные маршруты. В 04:20 (мск) 17 июля Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края.