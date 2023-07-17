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В Краснодарском крае создали оперштаб по ситуации на Крымском мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Темрюкском районе сформирован оперативный штаб для координации действий в связи с ситуацией на Крымском мосту. Об этом сообщил 17 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«По моему поручению, на месте, в Темрюкском районе, сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту», — написал он в Telegram-канале.

Кондратьев добавил о поддержании связи с коллегами из Крыма.

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В Минтрансе РФ напомнили о маршрутах движения по территории новых регионов.

«В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам», — сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Ранее глава Республики Сергей Аксенов призвал автомобилистов выбирать альтернативные сухопутные маршруты. В 04:20 (мск) 17 июля Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края.

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