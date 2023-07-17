Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост

Из-за случившегося на Крымском мосту происшествия глава Республики Крым Сергей Аксенов 17 июля попросил выбирать альтернативные сухопутные маршруты.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что на Крымском мосту остановлено движение из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По словам Сергея Аксенова, сейчас на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.