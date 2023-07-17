Автобусное сообщение из Крыма восстановлено. Об этом сообщили власти республики 17 июля.

При этом легковые автомобили смогут выехать из Крыма в ближайшее время на пароме, грузовые — только через новые территории.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион принимает меры для того, что справиться с трафиком, возникшим после ЧП на Крымском мосту.

«Принимаем необходимые меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей, следующих в Крым и обратно сухопутным маршрутом через новые российские регионы. Поручил Минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов», — написал он в Telegram.

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